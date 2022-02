Inter, il punto sul rinnovo di Perisic: chiara la mossa dei nerazzurri

Inter, resta incerto il futuro di Ivan Perisic, si attendono novità importanti entro le prossime settimane.

Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione, la trattativa per il rinnovo con il suo entourage è in corso ed attualmente in una fase avanzata. Ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta ma le cose sono nettamente cambiate rispetto a qualche mese fa. L’ostacolo principale resta comunque l’ingaggio richiesto dal giocatore, che fino a poco tempo fa chiedeva la bellezza di 6 milioni di euro a stagione ma la mossa fatta dall’Inter a gennaio potrebbe di fatto abbassare le sue pretese.

Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, fondamentale è stato l’acquisto di Robin Gosens nella sessione invernale che può essere considerato anche una sorta di messaggio al croato. L’Inter si è cautelata acquistando il suo sostituto con il tedesco, che ha firmato un contratto da ‘soli’ 2,5 milioni di euro a stagione, facendo intendere di non essere disposta ad accontentare le alte pretese del croato. Il giocatore è dunque libero di firmare anche per un altro club ma evidentemente nessuno gli avrebbe offerto una cifra del genere. Prende sempre più quota il suo rinnovo, Perisic starebbe infatti maturando l’idea di restare in nerazzurro anche a cifre inferiori. Come già ribadito in precedenza c’è ancora distanza ma sarebbe arrivata una prima apertura, adesso non resta che aspettare che si trovi un’intesa che possa accontentare entrambe le parti.