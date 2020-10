Inter, il punto sui nazionali in campo ieri sera

Undici giocatori dell'Inter sono scesi in campo con le rispettive nazionali nella serata della terza giornata di Nations League. Facciamo il punto.

Iniziamo dagli italiani. La nazionale azzurra di Mancini è stata impegnata a Danzica contro la Polonia, in una sfida finita 0-0. 78 minuti in campo per Nicolò Barella, poi sostituito da Locatelli. Non sono stati invece utilizzati Sensi e D'Ambrosio.

Serata con gol per Christian Eriksen nel 3-0 che la sua Danimarca ha rifilato in trasferta all'Islanda. Eriksen, in campo per 90', ha realizzato la rete ad inizio secondo tempo con un preciso sinistro a battere il portiere in un uno contro uno. Seconda rete consecutiva in nazionale per il centrocampista nerazzurro.

Precedentemente, nel tardo pomeriggio, altri quattro giocatori nerazzurri sono scesi in campo. Il Belgio di Romelu Lukaku, in capo per 90', è stato sconfitto a Wembley per 2-1 dall'Inghilterra. Il numero 9 nerazzurro si è procurato e ha trasformato il rigore del momentaneo vantaggio della selezione belga.

Vittoria anche per la Croazia di Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic. Il centrocampista è rimasto in campo per tutta la gara, l'esterno è stato sostituito all'85'. Perisic ha fornito l'assist per la rete di Kramaric con cui la nazionale vice campione del mondo ha battuto la Svezia per 2-1.

0-0 per l'Olanda di Stefan De Vrij in Bosnia. Il difensore dell'Inter è restato in campo per tutti i 90'. Ora per gli Orange ci sarà mercoledì la sfida di Bergamo contro l'Italia.