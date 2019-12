Inter, il pronostico Invictus è rosa: i nerazzurri sbancano Firenze

Il sito Calcio e Finanza.it riporta le previsioni elaborate da Invictus su alcune partite del prossimo turno di serie A. Invictus è un prodotto dell’intelligenza artificiale che elabora pronostici sulla base di un algoritmo che prende in esame i più attendibili centri di scommesse mondiali.

Per quanto riguarda Fiorentina Inter l’analisi del match parte dalle difficoltà della Viola che nelle ultime 5 domeniche non sono andati oltre un pareggio e 4 sconfitte, subendo 9 gol e mettendone a segno solo 1 nelle ultime 3. Il programma evidenzia inoltre che la Fiorentina solo in una occasione quest’anno è riuscita a concludere in vantaggio il primo nel corso di una partita al Franchi.

L’Inter invece arriva in Toscana forte della striscia ancora aperta di 7 vittorie in altrettante trasferte. I nerazzurri vorranno riprendersi la scena nella massima serie dopo l’eliminazione dalla Champions patita in settimana e la conseguente retrocessione in Europa League. La coppia Lukaku-Lautaro proverà a sfruttare gli errori della difesa viola per mantenere il primato e tenere a distanza i campioni d’Italia e la Lazio. Nelle ultime 5 trasferte i ragazzi di Conte hanno una media gol di 2,5 ma nelle sette trasferte fin qui disputate solo in 2 occasioni Samir Handanovic è riuscito a tenere indenne la sua porta.

La conclusione di Invictus sul match di domenica sera è la seguente: “Ci attendiamo quindi una partita in cui il numero complessivo di gol a fine partita supererà il 2,5, con una probabile vittoria dell’Inter. Ecco i nostri pronostici vincenti Serie A Fiorentina – Inter: X2, Over 2,5 Probabile risultato esatto: 1-3