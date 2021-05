Inter, il piano di Zhang per convincere Conte a restare: filtra ottimismo

Giornata decisiva per il futuro dell’Inter, nelle prossime ore dovrebbe andare in scena il tanto atteso incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang, in cui sarà presente anche il management nerazzurro. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, filtrerebbe ottimismo da Appiano Gentile per la permanenza del tecnico salentino anche per la prossima stagione.

Nel summit di oggi Zhang svelerà il piano per il futuro, spiegando i termini dell'ingresso del fondo statunitense Oaktree, che porterà nelle casse nerazzurre una cifra di 275 milioni di euro. Denaro che dovrebbe essere usato per pagare gli stipendi arretrati, rispettare tutte le scadenze ma non solo.

L’ingresso di Oaktree permetterà all’Inter anche di continuare il progetto vincente iniziato qualche anno fa e di dare le tanto richieste garanzie ad Antonio Conte. Il club dovrebbe quindi riuscire a risolvere la delicata situazione finanziaria e garantire al tecnico la permanenza dei big presenti in rosa e anche l'acquisto di rinforzi nella prossima sessione di mercato.