Inter, il piano di Zhang è lanciato, un nuovo arrivo già deciso

La crescita dell’Inter non passa solo attraverso i risultati sul campo. Infrastrutture, nuove professionalità, sponsor, sono i terreni su cui la società si sta muovendo per dare forma compiuta al progetto di Suning. La Gazzetta dello Sport di oggi analizza questo spaccato del mondo nerazzurro.

Zhang ha obbiettivi chiari e sa come aggredire il futuro. Nel programma della proprietà cinese la vittoria è il punto d'arrivo di un processo di crescita complessivo, che guarda anche ai dettagli. Per la Gazzetta Steven Zhang in questi giorni a Nanchino sta ultimando il progetto della sua Inter 3.0, La prima è stata quella che ha dovuto sopportare il virus del FFP. La seconda è quella attuale con la fase di rilancio e avvicinamento alla Juventus in Italia e agli altri top club in Europa. La terza fase sarà quella in qui l’Inter sarà chiamata a vincere, senza ulteriori rinvii.

Il progetto si sta sviluppando in una duplice direzione al momento. Da un lato l’ammodernamento delle strutture. Il nuovo volto della Pinetina è quasi pronto, l’albergo che ospiterà giocatori e ospiti esterni vedrà la luce tra un mese. Anche i lavori per i nuovi campi di allenamento, tutti riscaldati, sono quasi terminati. Per non lasciare niente al caso, uno di questi ricorderà da vicino San Siro. Anche la nuova area destinata ai media è in via di realizzazione.

Insieme alle infrastrutture Appiano si popolerà di nuove figure, fior di professionisti nelle rispettive materie che seguano ogni aspetto della vita dei calciatori. Nei mesi scorsi è stata la volta del nutrizionista, che in questo periodo di quarantena organizza il regime alimentare di ciascun componente della squadra con i pasti consegnati direttamente alle loro abitazioni.

Il prossimo arrivo, in programma per le prossime settimane, sarà quello dello psicologo dello sport, un tecnico destinato ad analizzare ed ottimizzare l’approccio motivazionale di tutti i componente della rosa.