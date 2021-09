Inter, il piano di Marotta per blindare Barella e 'stoppare' il Liverpool

L'Inter continua a lavorare sui rinnovi dei big della rosa di Simone Inzaghi. Dopo quello di Lautaro Martinez - ve ne abbiamo parlato in quest'articolo - l'attenzione si sposta ora su quelli di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

Il centrocampista croato è in scadenza a giugno 2022. Il Corriere dello Sport, nelle scorse ore, aveva infatti sottolineato come "Balla una differenza di oltre un milione di euro, tra le pretese del giocatore (che vorrebbe arrivare a 5,5) e quello che guadagna al momento (4,2). Serve un punto d'incontro anche perché, al contrario di Lautaro, il croato ha una scadenza contrattuale già fissata al prossimo anno. Per non rischiare di perdere Brozovic - nel pieno della sua carriera, 29 anni da compiere in novembre, oltre che cruciale nell'Inter - a parametro zero al termine della stagione, la società si muove fin da ora". Qui trovate l'approfondimento completo. Non solo. Su di lui hanno messo gli occhi il Barcellona ma soprattutto il Paris Saint Germain come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Per quanto riguarda quello di Barella i rapporti con l'agente del ragazzo, Alessandro Beltrami, sono più che buoni. L'unico "nemico" a cui attenzione è il Liverpool di Jurgen Klopp che visiona con molto, moltissimo interesse il perno della Nazionale italiana già da diversi mesi. Quest'estate, infatti, i Reds sembravano disposti a mettere sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro. L'idea di Marotta e Ausilio è quella di costruire un progetto tattico, e non solo, intorno all'ex cagliaritano. Il desiderio è quello di far crescere ancora di più Barella, per affidargli presto la fascia di capitano.