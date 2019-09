Inter, il parere di Capello su Lukaku: "Buon giocatore, ma…"

Intervenuto a "Radio Deejay", Fabio Capello - ex allenatore di Milan, Juventus, Roma, Inghilterra e Russia - ha avuto modo di parlare anche di Romelu Lukaku, ridimensionando il nuovo centravanti nerazzurro, autore di 2 gol in altrettante gare in questa nuova Serie A.

Queste le sue dichiarazioni: "Lukaku è un buon giocatore, che lavora e fa movimenti. E’ uno di quei giocatori che ti servono in campo, ma non è un fuoriclasse. Ha fatto due goal di cui uno su errore del portiere... Sanchez? Lui le qualità ce le ha. Fa la differenza in campo se vuole".