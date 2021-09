Inter, il nuovo stadio si farà! C'è anche la data di ultimazione

Notizia importante quella che è arrivata questa mattina sul fronte stadio.

Sono anni ormai che Inter e Milan stanno cercando una soluzione a tele questione, ma una quadratura, almeno finora, non era mai stata trovata. Avere una struttura di proprietà assume, nel contesto attuale, un'importanza vitale. Le finanze ne beneficiano in maniera determinante. Si tratta inoltre di un aspetto fondamentale anche per poter essere competitivi rispetto ai grandi club europei. Questa mattina il presidente del Milan Scaroni ha pronunciato importanti parole ai microfoni di Radio anch'io lo Sport.

Tanto il sindaco Sala, quanto l'opposizione, hanno dato parere positivo sul progetto, e un passo decisivo verrà mosso nel mese di ottobre. Addirittura c'è un'indicazione sui tempi di costruzione. Secondo Scaroni infatti, con l'approvazione del nuovo consiglio comunale, i lavori potranno iniziare tra circa sei mesi. L'ultimazione è prevista per 2024 o al più tardi per il 2025. A quel punto Inter e Milan potranno guardare al futuro come i grandi club europei.Quale futuro per San Siro? Come svelato dal presidnete verrà ridimensionato e ospiterà manifestazioni sportive dilettantistiche. Ci sarà un ammodernamento di tutto il complesso.