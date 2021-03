Inter, il nuovo logo divide. Mentana: "Non si butta un simbolo"

Come accade spesso, le novità dividono i gusti delle persone. Specie nel calcio, dove si tende a recitare la parte dei conservatori. Inevitabilmente, ciò succede anche in casa Inter.

La società nerazzurra ha presentato oggi il nuovo logo. Logo che, tuttavia, non entusiasma tutti. Ad esempio, non piace a Enrico Mentana, storico tifoso interista e direttore del TG La7, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato: “Ma non c'è proprio discussione. Il nostro simbolo non si può buttar via come una vecchia scarpa”.

Favorevoli, contrari, ed astenuti. Sono solo le prime ore di una nuova era, ma già si discute.