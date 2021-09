Inter, il nuovo bomber è già in casa: ha segnato più di Immobile

L'Inter riceve ottime notizie da Samuele Mulattieri. Il bomber, ora in prestito al Crotone. I dati confermano che il calciatore ha registrato 18 reti da gennaio ad oggi. Numeri che superano anche l'attaccante della Nazionale e della Lazio, Ciro Immobile e lo incoronano come il marcatore italiano più prolifico nell'anno solare.

Il classe 2000, che è sotto contratto con i nerazzurri fino al 2023, dopo una stagione in Olanda conclusa con 19 reti, ha iniziato la sua stagione in Serie B alla grande realizzando 5 gol in 4 partite. La società nerazzurra lo guarda con forte interesse proprio perché dopo l'addio di Romelu Lukaku, e l'arrivo di Edin Dzeko, avrebbe intenzione di potenziare il reparto con un altro centravanti.

E'doveroso ricordare che gli occhi di Marotta, ne parliamo qui, sono anche su Giacomo Raspadori e Dusan Vlahovic, che costerebbero rispettivamente circa 25 e 70 milioni di euro. Quindi, se Mulattieri dovesse mostrare questa continuità potrebbe raggiungere la corte di Simone Inzaghi già a partire dalla prossima stagione.

Nella prossima sessione di mercato, l'Inter potrebbe decidere di privarsi di Alexis Sanchez che a causa dell'età, ormai avanzata, e dell'oneroso stipendio percepito non sarebbe nei canoni politici della dirigenza presieduta dagli Zhang. I dirigenti milanesi, inoltre, seguono con interesse anche le prestazioni di Andrea Pinamonti che si è trasferito in prestito all'Empoli per trovare maggiore continuità.