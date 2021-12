Inter, il Niño è tornato Maravilla: Inzaghi ha rigenerato Sanchez

L'Inter riscopre il talento dell'ex United.

I nerazzurri a Salerno hanno dominato per lunghi tratti la gara, schiantando la squadra di casa con un 5-0 che sa di "fuga" scudetto. Simone Inzaghi in questa prima metà di stagione ha dato un'anima nuova alla squadra migliorando quanto fatto da Conte e andando a creare una formazione che gioca e si diverte. Dalla rinascita di Perisic e Brozovic (qui le ultimissime sul loro rinnovo) alla nuova trasformazione di Calhanoglu, il tecnico nerazzurro ha saputo rianimare diversi elementi del gruppo, tra cui Alexis Sanchez.

A Salerno infatti sono arrivate risposte positive soprattutto dal cileno. Dopo un avvio complicato, tra malumore e problemi fisici, l'ex stella di Barcellona e Arsenal, sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo. Contro la squadra di Ribery infatti è arrivata la seconda partita da titolare consecutiva, che ha mostrato una nuova versione del Niño Maravilla. Adesso, la metamorfosi del cileno sembra completa. Inzaghi lo ha trasformato da finalizzatore a rifinitore. Sanchez è passato dall'essere una punta atipica, poco incisiva sottoporta ad essere una seconda punta capace di disegnare traiettorie importanti e di fornire palloni importanti per i compagni. Non solo, infatti contro la Salernitana si è tolto pure lo sfizio del gol. Rete arrivata da un'azione corale fantastica, iniziata e conclusa dal cileno.

Insomma, l'Inter riscopre il Niño che torna Maravilla ed ora può contare su un rinforzo in più a gennaio. Ovviamente però, come dimostrato in passato, deve dare continuità alle sue prestazioni e soprattutto ritrovare una certa integrità fisica. Intanto Marotta e Ausilio hanno già in mente diversi colpi per la prossima sessione di mercato, come svelato in precedenza, con Vecino in partenza.