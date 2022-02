Inter, il Napoli vola in vetta: perché gli azzurri fanno paura (e perché no...)

Inter, il Napoli di Spalletti ne approfitta del mezzo passo falso delle milanesi e vola in testa alla classifica infiammando la lotta scudetto

Gli azzurri sono riusciti a battere all’ultimo secondo all’Olimpico la Lazio del grande ex Maurizio Sarri e sono attualmente a 57 punti, gli stessi del Milan e due in più dell’Inter che deve ancora recuperare la partita con il Bologna. Una vittoria importantissima che ha di fatto ricatapultato gli azzurri nella lotta scudetto dopo il periodo complicato vissuto a dicembre. Questo Napoli può davvero far paura all’Inter e diventare la favorita ?

La risposta è chiaramente si ma tutto dipenderà dall’Inter, che resta al momento la squadra più forte sulla carta. Gli azzurri però, dopo l’eliminazione dall’Europa League e dalla Coppa Italia, possono concentrarsi solo sul campionato e nel prossimo turno affronteranno in casa il Milan. Una sfida che potrebbe risultare decisiva e che ci potrà dire molto sullo sviluppo del campionato.

I partenopei hanno dimostrato in questa stagione di essere una squadra compatta, pericolosissima in fase offensiva e soprattutto solida in difesa. La squadra di Luciano Spalletti infatti con soli 19 gol subiti può vantare la migliore difesa del campionato e questa può essere considerata la vera e propria arma in più del club campano. Attenzione anche all’attacco, specialmente ad un certo Viktor Osimhen. Il nigeriano si è guadagnato il ruolo di leader a suon di gol e la sua assenza tra dicembre e gennaio si è fatta sentire. L’Inter ha un’avversaria in più per lo scudetto e adesso più che mai è chiamata a riscattarsi e lasciarsi alle spalle questo inizio di 2022 complicato per tornare quella di alcuni mesi fa, ovvero una squadra senza rivali.