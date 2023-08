Inter, il Monza a San Siro con due assenze pesanti

di Redazione, pubblicato il: 19/08/2023

(Inter) Prima di campionato con San Siro sold out, ormai un fatto che non fa più notizia, neanche se la data è quasi ferragostana e l’avversario è il Monza.

La squadra di Palladino scenderà in campo al Meazza con due assenze importanti. Izzo, uno tra i migliori dei brianzoli nella scorsa stagione è ancora appiedato causa squalifica mentre Bettella è fermo per un pit stop in infermeria.