Inter, il Milan non spaventa: tre motivi per credere allo Scudetto

Inter, a poche giornate dalla fine del campionato resta incerta la squadra che vincerà lo scudetto. Sarà testa a testa tra le due milanesi ma i nerazzurri al momento sono i favoriti ed hanno almeno tre motivi per avere fiducia.

Gli uomini di Simone Inzaghi sono padroni del proprio destino: mercoledì sera andrà in scena il recupero contro il Bologna e in caso di vittoria i nerazzurri si porterebbero al primo posto in classifica a un punto di vantaggio dal Milan.

Il secondo motivo è legato al calendario: l’Inter infatti può contare, almeno sulla carta, su un calendario più abbordabile rispetto al Milan nelle ultime quattro giornate. Dopo il recupero contro il Bologna ci sarà l’Udinese in trasferta, l’Empoli in casa, il Cagliari in trasferta e infine la Sampdoria al San Siro. I rossoneri invece affronteranno nella prossima giornata la Fiorentina, squadra in lotta per un posto in Europa. Nella trentaseiesima giornata l’Hellas Verona in trasferta per poi sfidare nelle ultime due giornate Atalanta e Sassuolo.

Il terzo e ultimo motivo che fa ben sperare è prettamente tecnico: i nerazzurri infatti possono contare su una rosa più profonda e tecnicamente superiore rispetto ai rossoneri. La squadra, inoltre, sembra aver ritrovato la fiducia dopo un inizio di 2022 da incubo.