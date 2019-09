Inter, il messaggio su Instagram di Icardi: "Per ricominciare..."

Appena trasferitosi al PSG con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro dopo sei stagioni all'Inter, Mauro Icardi ha iniziato ad allenarsi con la squadra allenata da Thomas Tuchel.

Il bomber argentino, che oggi ha svolto una seduta in palestra, ha pubblicato il seguente e criptico messaggio dal proprio profilo Instagram: "Non hai bisogno di essere grande per cominciare, ma devi cominciare a essere grande".