Inter, il messaggio di Correa e il riferimento a quel punto importante

Joaquin Correa saluta la Lazio dopo tre stagioni ed è ormai pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter, dove ritroverà il suo ex tecnico Simone Inzaghi. Poco dopo l’annuncio ufficiale del suo approdo in nerazzurro, l'attaccante argentino ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto che lo ritrae con la maglia della Lazio e un messaggio di saluti e ringraziamenti al suo ex club:

“Dopo tre anni bellissimi in una squadra nella quale ho realizzato tanti dei miei sogni da giocatore, è giunto il momento dei saluti. Non è mai facile esprimere in poche righe un messaggio che racchiude dentro tante sensazioni: un grazie speciale va ai tifosi della Lazio, al club e ai miei compagni di squadra, in una parola a tutti coloro con i quali ho condiviso tante emozioni in queste tre stagioni. Su tutte, i gol e le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, ma non solo: porterò per sempre con me tutte le battaglie, vinte e perse, insieme.

Una cosa è certa: ogni giorno ho sempre provato ad onorare la maglia della Lazio. Ora sono arrivato ad un punto importante della mia carriera, si è prospettata davanti a me una opportunità e ho deciso di coglierla. Ma questo non cancella questi tre anni bellissimi. Per me è stato un onore e un privilegio essere parte di questa famiglia: avanti Lazio!".