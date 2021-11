Inter, il match di ieri consegna ad Inzaghi la notizia migliore

Inter, sono tanto gli spunti che ha offerto il match vinto ieri sera, mercoledì 3 novembre, dagli uomini di Simone Inzaghi ai danni dello Sheirff.

Tuttosport ha messo in evidenza nell'edizione in edicola oggi, giovedì 4 novembre, un aspetto in particolare. L'allenatore nerazzurro, nel corso di questa prima fase della sua esperienza a Milano, ha dato prova di voler contare su praticamente tutta la rosa a disposizione. I giocatori avvertono la fiducia, e il risultato è che chiunque viene chiamato in causa si rende protagonista di prestazioni importanti. Basti pensare ad esempio a Danilo D'Ambrosio (in gol alla prima da titolare contro l'Empoli) e ad Andrea Ranocchia (che ha fatto bene contro l'Udinese). Ma c'è anche un altro aspetto che sta diventando più che evidente.

Il quotidiano torinese infatti ha sottolineato come i giocatori abbiano ormai assimilato gli schemi di Simone Inzaghi. Ieri sono stati cambiati ben 5 uomini rispetto all'ultimo match di campionato (andato in scena Domenica 1 Novembre). Arturo Vidal ha preso il posto di Hakan Chalanoglu, Lautaro ha rilevato Joaquin Correa, Stefan De Vrij si è ripreso il posto e sulle fasce il turn over è stato totale: Matteo Darmian e Federico Dimarco sono scesi in campo al posto di Denzel Dumfries e Ivan Perisic. Il livello della squadra però non è cambiato, e i numeri lo confermano ampiamente. 11 tiri in porta contro solo 1 subito ed un possesso palla pari al 69%. Sicuramente tutto ciò rappresenta un'ottima notizia in vista del derby in programma per domenica prossima, 7 novembre. Stefano Pioli intanto attende notizie in merito alle condizioni di Sandro Tonali, in dubbio per il big match.