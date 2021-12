Inter, il magico traguardo di Calhanoglu: numeri impressionanti

Inter, uno dei grandi protagonisti dell’ottima stagione dei nerazzurri è senza ombra di dubbio Hakan Calhanoglu.

Dopo un primo periodo in cui non ha particolarmente brillato, il turco si è riscattato alla grande a suon di ottime prestazioni, gol e assist diventando uno dei titolari inamovibili dello scacchiere di Simone Inzaghi ( clicca qui per leggere il nostro editoriale). A dimostrazione di quanto bene sta facendo il sito di statistiche sportive whoscored.com lo ha eletto come miglior giocatore di Serie A del girone di andata per media voto, rientrando anche tra i migliori 5 calciatori dei 5 top campionati europei. Il numero 20 interista ha una valutazione di 7.48, dietro di lui il romanista Lorenzo Pellegrini (7.47) e Paulo Dybala (7.47).

Calhanoglu, con i suoi 7 assist è il giocatore che ha realizzato il maggior numero di passaggi vincenti nel nostro campionato nella stagione 2021/2022, di questi ben 5 sono arrivati da calcio piazzato. Impressionanti anche i 46 passaggi chiave realizzati. Meglio di lui in Italia ha fatto solo Antonio Candreva, attualmente a quota 55. Decisivo anche in zona gol con 6 reti realizzate in questa stagione.

Numeri impressionanti che lo fanno posizionare di diritto anche in vetta alla classifica dei migliori acquisti di quest’estate stilata dal sito. In quest’altra classifica spicca anche il nome di Edin Dzeko al terzo posto. Il bosniaco sta vivendo un ottima stagione e fino a questo momento non sta facendo per nulla rimpiangere Romelu Lukaku. L'Inter si sta godendo il miglior Calhanoglu possibile e non può far altro che sperare che anche nella seconda parte di stagione rimanga su questi livelli.