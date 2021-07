Inter, il magico mondo di Maehle: la nuova idea per il post-Hakimi è il danese. Proprio così - sempre a livello di sondaggi -, il profilo del terzino destro dell'Atalanta sta incuriosendo e non poco. A dire il vero sul danese, che si appresta ad affrontare l'Inghilterra in semifinale di Euro2020 con la sua Danimarca, c'è l'interesse di diversi club italiani e stranieri. Le motivazioni sono serie.

Il classe '97 - 24 anni compiuti poco prima di cominciare la ventura europea itinerante - di proprietà del club bergamasco che lo ha acquistato a gennaio 2021 per una cifra intorno ai 12 milioni di euro dal Genk, sta facendo parlare molto di sè. Terzino destro di nascita- ma adattabile anche come quinto di centrocampo su entrambe le fasce - Maehle ha dimostrato un grande atletismo oltre ad un fiuto/senso del gol invidiabile. Su questo aspetto ricorda molto il marocchino. In questo Euro2020, disputato fino ad ora sempre da titolare (5 partite su 5), presenta una partecipazione al gol del 27% con numeri molto interessanti: 2 gol ed un assist. Dal debutto, avvenuto a 23 e 3 mesi sotto la guida dell'attuale ct Kasper Hjulmand, 15 presenze e 4 gol totali dopo le 8 presenze e 2 gol tra Under20 ed Under 21.

Corsa, agilità, velocità e capacità di tiro: queste le caratteristiche migliori per il giovane terzino. In alcune, come detto in precedenza, ricorda Achraf Hakimi che intanto sembrerebbe sul volo per Parigi come testimoniato dall'emoji pubblicata su Twitter questo pomeriggio. Il danese ha dimostrato durante questi primi mesi in Italia di essere già un calciatore pronto e di non subire la pressione. Abile con entrambi i piedi - ecco la dote della duttilità - su di lui Gasperini ha puntato forte, fin dal suo sbarco a Bergamo, impiegandolo per un totale di 1.211' minuti in Serie A (23 convocazioni con 20 presenze totali e 2 assist all'attivo), 268' in Coppa Italia e 175' in Champions League. Un ottimo avvio per lui che arrivava da una prima parte di stagione in Jupiler Pro League dove aveva collezionato 4 assist ed una rete in 16 presenze.

Unico aspetto da migliorare, come avvenuto la scorsa stagione per il terzino/esterno marocchino, la fase difensiva visto che la predisposizione personale è quella di spingere molto in avanti. Su di lui, come preannunciato, c'è l'interesse di alcuni top club italiani (Inter e Roma) ed europei con l'Atletico Madrid su tutti. Il suo valore, all'ultimo aggiornamento del 26 maggio effettuato da transfermarkt.it, si aggirerebbe intorno ai 13 milioni anche se le ottime prove fornite fino a qui - ed un eventuale approdo in finale dell'Europeo - stanno facendo lievitare il suo prezzo. La dirigenza nerazzurra osserva interessata conscia che un investimento sull'out di destra sarà da fare e Maehle potrebbe essere il profilo adatto.