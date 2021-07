Inter, il Liverpool pronto a formulare un'offerta per Barella. I dettagli

Inter, il Liverpool sarebbe pronto a formulare un'offerta alla dirigenza nerazzurra per arrivare a Nicolò Barella. Questo è quanto riporta Sky Sports Inghilterra.

Secondo l'emittente il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per acquistare il centrocampista neo campione d'Europa. La notizia conferma quanto raccolto dalla nostra redazione lo scorso 6 giugno.

Barella rientrerebbe in una lista più ampia di centrocampisti che Klopp sta valutando per sostituire Wjnaldum, che si è liberato a zero per poi accordarsi con il Paris Saint Germain. L'Inter dal canto suo starebbe preparando un'offerta per il rinnovo contrattuale al giocatore con adeguamento del contratto.