Inter, il caso Sanchez. L'allarme dal Cile e quell'infortunio controverso...

INTER - Sanchez continua a far parlare di sé. E non certo per le gesta in campo. Lo sfortunato attaccante cileno resta vittima di fastidi fisici che, negli ultimi anni, ne hanno fortemente penalizzato la continuità.

Non una bella notizia per l'Inter che, pronti via quest'anno, sta già rinunciando all'ex punta di Udinese e Barcellona, di fatto ai box fin dalla Copa America che ha seguito la fine del campionato dello Scudetto. Tra misteri e notizie poco chiare, la redazione di InterDipendenza.Net aveva - per prima - inquadrato il problema di natura fisica di Sanchez (CLICCA QUI).

Ieri, poi, l'allarme è stato confermato pure dal presidente della federazione cilena: "Alexis ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa esserci, ma la situazione è complicata".

Sanchez, dunque, rischia di saltare gli impegni (con l'Inter e non solo) delle prossime settimane. Inzaghi, che contava sulla qualità del cileno, incassa un nuovo problema in un reparto offensivo già martoriato da cessioni e cambiamenti.

Sanchez e la sua fragilità fisica impongono certamente valutazioni. Serve ancora almeno un nuovo innesto per mettere al sicuro la macchina nerazzurra e regalare alternative a Dzeko e Lautaro, ad oggi i titolari di Inzaghi.