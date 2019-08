Inter, il grande colpo è Milinkovic: Marotta studia l'offerta "alla Perisic"

Work in progress e grandi ambizioni per il centrocampo dell'Inter, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che non si fermano a Sensi e Barella e stanno provando ad imbastire la trattativa per Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio.

Come sottolinea Tuttosport rappresenta il profilo ideale per l'Inter: “Mezzala destra, in grado di dare fisicità al reparto (impensabile giocare in Champions con Sensi, Brozovic e Barella titolari) e aumentare la capacità realizzativa di una squadra che perderà Mauro Icardi“. Secondo il quotidiano l’unica "strada percorribile, sarebbe quella di un’operazione con la Lazio simile a quella condotta a buon fine con il Bayern Monaco per Ivan Perisic.

Tra i due affari c’è però un distinguo: il croato era stato scaricato dall’Inter, mentre Milinkovic-Savic continua a essere al centro del progetto Lazio. Certo è che se dovessero cambiare gli orizzonti, un prestito anche molto oneroso con diritto di riscatto (con un patto tra club simile a quello stretto col Sassuolo per Politano e Sensi), potrebbe essere l’unica operazione sostenibile per l’Inter“.