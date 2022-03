Inter, il gioiellino nerazzurro ancora a segno, stavolta è un golazo

Valentin Carboni, classe 2005, un nome da segnare e tenere a memoria.

Il giovane argentino timbra il cartellino per la seconda volta contro il Cagliari e permette alla Primavera dell'Inter allenata da Cristian Chivu di insediarsi provvisoriamente al secondo posto dietro la Roma.

Il suo gol al 62mo è un gioiello di tecnica, un tiro da fuori area che si insacca al sette del portiere avversario che può solo osservare e raccogliere il pallone i fondo al sacco.

Figlio dell'ex centrocampista del Catania Ezequiel Carboni, Valentin ha raggiunto in nerazzurro il fratello Franco (classe 2003) nel 2019. I due fratelli sono nel mirino del CT della nazionale argentina Scaloni che li ha convocati entrambi per le prossime partite valide per la qualificazione al mondiale con il chiaro obbiettivo di legarli alla Seleccion impedendogli di optare per eventuali chiamate della nazionale azzurra.

Per Carboni si parla già per il prossimo anno di un futuro in provincia, un anno in serie B per iniziare ad assaporare il calcio "dei grandi"