Inter, il gesto di Hakimi in diretta è chiarissimo! Ne parlano tutti

La goleada dell'Inter non si ferma, e in questo momento è appena arrivato il 5-0 grazie alla rete di Romelu Lukaku. Durante la partita, inoltre, è anche arrivato un gesto che è tutto un programma di Achraf Hakimi.

Il giocatore marocchino, inquadrato dalle telecamere al momento della sostituzione, ha battuto con forza le mani sullo stemma dell'Inter, per poi indicare con l'indice il prato di San Siro, facendo intendere che lui non abbia nessuna intenzione di andare via da questa squadra.

Un gesto emblematico, che fa capire quanto sia unito questo gruppo e come tutti i suoi componenti credano nel progetto nerazzurro.