Inter, il Genoa di Ballardini è ostico e organizzato. Vietato distrarsi

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo cantava Antonello Venditti, lo pensa Davide Ballardini, tornato per la quarta volta in rossoblù. Un ritorno fruttuoso con 5 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta in 11 gare. Media punti decollata pari a 1,9. Meglio di lui, neanche a dirlo, solo i nerazzurri di Conte prossimi avversari del Grifone .

Difesa ermetica quella di Ballardini con porta inviolata in cinque delle ultime sette gare disputate. La fase difensiva rappresenta un punto di forza del 5-3-2. Ballardini non rinuncia alla costruzione grazie ai piedi raffinati dei vari Strootman, Badelij e Radovanovic.

Il Genoa è squadra che, nonostante la fase difensiva costante, lascia il pallino del gioco agli avversari. Aspetto che Conte dovrà necessariamente considerare. Determinante sarà il lavoro di Perisic e Darmian che dovranno essere bravi ad aggirare la grande muraglia rossoblù. Ballardini è pronto alla battaglia, ma la corazzata Inter non vuole certo fermarsi sul più bello.