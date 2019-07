Inter: il gap con i competitor è clamoroso, ancora due anni d'attesa

Il sito del Sole 24 Ore riporta la notizia che il Borussia Dortmund sta per firmare un accordo enorme, da record, con lo sponsor tecnico Puma, pronto a versare nelle casse dei “gialli” qualcosa come 300 milioni per i prossimi 10 anni. Un contratto che va a triplicare i compensi da sponsorizzazioni intascati dal club tedesco che si mette così in scia al Bayern Monaco al quale Audi garantisce una cifra molto simile.

Importi che niente hanno a che vedere con quelli percepiti dall’Inter dal main sponsor Pirelli in virtù del contratto attivo dal 1995, in scadenza nel giugno 2021. Nelle ultime stagioni la marca di pneumatici ha portato 14,1, 17,7, 9,2 e 19 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro.

La differenza è enorme ed anche da qui passa la diversa capacità di incidenza sul mercato dell’Inter rispetto ai competitor europei. La Juventus vanta un contratto da 23,5 milioni con Adidas, il Real addirittura un miliardo in 9 anni sempre con la casa tedesca mentre il Barcellona vola con i suoi 100 e passa milioni l'anno che gli assicura la Nike.

Negli scorsi mesi sono uscite indiscrezioni sulle prime trattative di Suning con gruppi industriali di livello globale (Samsung ed altri) per garantire anche alla società nerazzurra ricavi simili e permettere all’Inter di entrare nel gotha continentale di questa voce di bilancio.