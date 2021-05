Inter, il futuro sarà a stelle e strisce? Oaktree chiede garanzie e vincoli

Svolta sempre più vicina per il futuro societario dell’Inter con il fondo statunitense Oaktree pronto ad un finanziamento da 300 milioni di euro per risollevare le casse nerazzurre attraverso la holding lussemburghese Great Horizon, che possiede il 68,5% del club nerazzurro.

Come riportato da SportMediaset, l’affare si potrebbe chiudere già nei prossimi giorni, ma Oaktree starebbe valutando la situazione nei dettagli e chiesto garanzie e vincoli per entrare gradualmente nel club. Il fondo statunitense dovrebbe rilevare inizialmente il 31,5% delle quote dell’Inter, quelle attualmente in possesso del fondo Lion Rock. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a una percentuale più importante in futuro.

Suning ha un assoluto bisogno di questo finanziamento per pagare tutti i debiti e gli stipendi arretrati; solo dopo aver definito la situazione economica potrà iniziare a pianificare il futuro, blindare i giocatori più importanti e sopratutto dare garanzie sul futuro anche ad Antonio Conte e convincerlo a continuare il ciclo vincente nerazzurro.