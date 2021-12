Inter, il futuro di Perisic resta un rebus: chiare le parole del croato

Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Inter Ivan Perisic ha risposto anche ad alcune domande sul futuro preferendo dribblare l’argomento.

Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento non si hanno ancora notizie su un suo eventuale rinnovo. Nonostante l’esterno sia diventato nelle ultime stagioni uno dei titolari inamovibili dei nerazzurri il suo futuro resta ancora incerto.Ecco di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Se il mio futuro sarà ancora in nerazzurro? Gli ultimi due anni sono stati bellissimi per me. Io oggi ho fame, così come tutta la squadra, e voglio vincere. Non mi piace parlare di futuro, dobbiamo dare tutto e pensare solo al presente. Sono concentrato solo su domani così come i miei compagni, vogliamo fare una grande partita e chiudere al primo posto. Abbiamo tempo e tra un paio di settimane parleremo, vediamo cosa può succedere".

L’intenzione dell’Inter sembrerebbe comunque quella di proseguire insieme ma prima bisognerà trovare un’intesa che possa accontentare anche il giocatore. Come confermato anche dallo stesso Perisic, nelle prossime settimane dovrebbe andare in scena un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’esterno in cui si parlerà della situazione.Intanto la dirigenza nerazzurra è pronta per chiudere il rinnovo del connazionale Marcelo Brozovic (clicca qui per leggere la nostra esclusiva).