Inter, il futuro di Inzaghi è già deciso: annuncio a fine stagione

Inter, la dirigenza ha già deciso il futuro di Simone Inzaghi

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società ha già scelto di proseguire con il tecnico piacentino e le parti avrebbero già trovato l’intesa per un nuovo contratto. L’accordo prevede un prolungamento fino al 2024 con l’aumento dell’ingaggio attuale da 4 a 5,5 milioni netti a stagione.

Zhang è pienamente soddisfatto del lavoro svolto dal tecnico in questa stagione che ha avuto il grande merito di far giocare bene la squadra e tenerla unita, coinvolgendo tutti i giocatori nel progetto: “L’abilità di Inzaghi è stata quella di coinvolgere da tutti, lasciare libertà d’azione a patto che poi ci si muovesse sempre da squadra, anche nel sacrificio e nella voglia di andare a riconquistare la palla. Missione compiuta, visto che oggi l’Inter vanta ancora il miglior attacco e la miglior difesa della A".

I nerazzurri sono riusciti ad approdare agli ottavi di finale di Champions League dopo molti anni e hanno già portato a casa la Supercoppa Italiana. In questo finale di stagione possono ancora conquistare altri due trofei: Scudetto e Coppa Italia. Inzaghi adesso è concentrato per centrare questi due obiettivi e trasformare una stagione positiva in straordinario. L’annuncio del suo rinnovo dovrebbe arrivare a fine stagione.