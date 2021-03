Inter, il fondo PIF molla il Newcastle e punta tutto sui nerazzurri

Il futuro societario dell’Inter è sempre più incerto. Il gruppo Suning sta vivendo un periodo di crisi economica e sarebbe da qualche tempo alla ricerca di investitori o acquirenti per il club nerazzurro. L’intenzione degli Zhang sarebbe quella di restare al timone dell’Inter ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante sarebbero disposti a cedere tutte le loro quote societarie.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita Public Investment Fund (PIF) farebbe sul serio per l’Inter e sarebbe pronto a convincere gli Zhang. Il fondo saudita, rivela il tabloid, si sarebbe avvicinato ai nerazzurri da circa una settimana e sembrerebbe intenzionato ad accollarsi anche tutti i debiti del club.

L'Inter, che ha debiti per oltre 600 milioni di sterline, è valutata intorno agli 850 milioni di sterline. Il sovrano Mohammed Bin Salman avrebbe addirittura deciso di mollare il Newcastle e puntare tutto sull’Inter. I nerazzurri sono attualmente primi in classifica e l’anno prossimo disputeranno la Champions Leauge, fattore molto importante per i sauditi. Le parti sarebbero già in trattativa ed entro le prossime settimane potrebbero già arrivare importanti novità.