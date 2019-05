Inter, il duro sfogo di Altobelli dopo il pesante ko a Napoli

Alessandro Altobelli, meglio conosciuto come "Spillo", non ci sta. La bandiera nerazzurra si sfoga, tramite un post sul proprio profilo Twitter (@ALTOBELLIGOL), riguardo alla pesante sconfitta di ieri sera per 4-1 sul campo del Napoli. Tale risultato potrebbe infatti ora compromettere la qualificazione alla prossima Champions League della squadra di Spalletti.

Questo il contenuto del messaggio: "Non ci resta che piangere, anzi Fate Piangere, ma noi siamo Testardi!!! Domenica saremo 80mila, mica siamo come voi!!! Vi inciteremo dall’inizio alla fine, state tranquilli, ma poi anche se vinciamo una BORDATA di fischi non ve la toglie nessuno, SIAMO MICA PIRLA, AMALA AL-TOBEL".