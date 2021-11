Inter, il Dumfries che non t'aspetti: la condotta che fa sorridere Inzaghi

Inter: Denzel Dumfries vuole prendersi definitivamente l'Inter.

L'esterno olandese, qualificatosi con la propria nazionale al mondiale, è tornato ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in vista della partita di domenica a San Siro contro il Napoli e vuole prendersi una maglia da titolare contro la squadra di Luciano Spalletti. Non si sa se sarà lui o Matteo Darmian a ricoprire quel ruolo sulla fascia destra, quello che è sicuro è che, secondo quanto riportato da parte della Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico nerazzurro ha piena fiducia in Dumfries e farà di tutto per farlo rendere al massimo delle sue potenzialità.

Infatti, almeno fino ad ora, per Dumfries non è stato un inizio di stagione semplice, visto che non si è ancora adattato appieno nei meccanismi tattici della squadra e nella cultura calcistica del campionato italiano. Ma se è vero questo, è altrettanto vero che lo staff tecnico lo considera come un calciatore dalle grandissime potenzialità fisiche e tecniche, come dimostrato nella partita contro il Bologna, ed è rimasto piacevolmente sorpreso dall'atteggiamento del giocatore e dalla sua voglia di imparare. Infatti, sempre secondo la rosea, Dumfries si sarebbe sottoposto a sedute ulteriori di allenamento per migliorare tutti quegli aspetti che fino ad ora non sono andati bene.

Insomma, un giocatore che ha tutto per crescere e per dimostrare di essere quello per cui è stato acquistato e che ha mostrato con la propria nazionale agli Europei e nelle partite di qualificazione ai mondiali. Intanto, Inzaghi, si appresta a preparare la partita contro il Napoli, in cui mancherà Stefan de Vrij, ma in cui potrebbero mancare anche altre due pedine fondamentali come lo sono Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, infortunatisi anch'essi nel corso delle partite con le rispettive nazionali.