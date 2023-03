Inter, il dualismo Dzeko-Lukaku. C’è un migliore (e per un motivo preciso)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 08/03/2023

Inter, il grande dubbio in attacco. Edin Dzeko e Romelu Lukaku si stanno contendendo da settimane la maglia al fianco dell’inamovibile Lautaro. Una corsa equilibrata fra i due giganti di Inzaghi e che non sembra ancora arrivata ad una svolta definitiva.

Prova a fare chiarezza il sito de La Gazzetta dello Sport, sciorinando alcuni dati sulle prestazioni dei due arieti nerazzurri. Non scintillanti, per la verità, nel 2023, ma qualche numero può aiutare nell’interpretazione di chi stia meglio.

Inter, chi fra Dzeko e Lukaku? Alcune statistiche sorridono al belga

“I due gol in altrettante presenze in Champions League fanno schizzare i dati parziali del belga nella competizione, con un alto tasso di occasioni create (dato nel quale spicca anche in campionato) oltre che expected goals e percentuale realizzativa. Soprattutto, Big Rom tocca in generale più palloni in area avversaria, il che crea apprensione nei difensori e offre a Inzaghi soluzioni di manovra differenti. Può sembrare strano, ma nel complesso è proprio l’attaccante di proprietà del Chelsea a vantare una migliore media gol per minuto (180′ a 191′) rispetto a Dzeko, proprio perché questo dato non risente nel ridotto impiego del belga”.

Lukaku, dunque, vanta statistiche in ascesa. Viceversa, Dzeko sembra oggi più scarico dopo una prima parte di stagione davvero a tutto gas. Il dualismo proseguerà certamente, ma l’ex Chelsea si sta candidando ad un ruolo sempe più continuativo nel pianeta nerazzurro.