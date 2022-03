Inter, il derby per avere delle risposte: sono quattro gli osservati speciali

Inter, cresce l’attesa per il derby di Coppa Italia di questa sera dove i nerazzurri sono chiamati a riscattarsi dopo un avvio di 2022 abbastanza deludente.

Sono quattro in particolare i giocatori da cui ci attendiamo risposte oggi, ovvero: Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Samir Handanovic. L’argentino sta deludendo dal punto di vista realizzativo, l’unico gol realizzato in 11 presenze da gennaio in poi è quello su calcio di rigore contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Nonostante il periodo complicato, Inzaghi continua a dargli fiducia e stasera toccherà nuovamente a lui guidare l’attacco nerazzurro al fianco di Edin Dzeko. Anche lo stesso bosniaco non sta vivendo un periodo particolarmente esaltante con 3 marcature in 11 presenze. L’ultimo gol realizzato risale al 12 febbraio nel pareggio contro il Napoli. Nel match di stasera si attendono risposte specialmente dalla coppia di attacco nerazzurro, che sembra essersi inceppata è di fatto ‘responsabile’ di questo periodo di crisi.

Occhi puntati anche sul capitano, Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro è tornato al centro delle critiche dopo i gol subiti contro Sassuolo e Liverpool e il suo rendimento lascia a desiderare. L’altro osservato speciale sarà senza dubbio Hakan Calhanoglu, il grande ex della partita. Il turco è chiamato a riprendersi l’Inter e provare a far sbloccare l’attacco. Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionato a schierarlo sulla trequarti per esaltarne le qualità. Contro la sua ex squadra ha fatto molto bene nel match di andata di campionato ma non è riuscito a ripetersi al ritorno, disputando una prova ben al di sotto delle aspettative.