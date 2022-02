Inter, il derby inizia tra polemiche roventi, tifosi in subbuglio

Inter derby- Non c’è derby senza polemiche. Quello che andrà in scena sabato prossimo si arricchisce di uno spunto in più legato alla gestione della vendita dei biglietti.

Con lo stadio aperto solo al 50% l’Inter ha gestito la cessione dei preziosi ticket con le stesse modalità di tutte le altre gare, precedenza agli ex abbonati della stagione 2019-2020, poi i soci degli Inter club infine la vendita libera. Il mix tra capienza limitata del Meazza e importanza della partita naturalmente ha infiammato le richieste da tutta Italia e dall’estero. Già la possibiità per gli ex abbonati di acquistare biglietti per parenti ed amici non abbonati aveva sollevato un pesante malcontento. Dopo le moltissime richieste arrivate dai tifosi nerazzurri organizzati nei club, ieri è arrivata la notizia del sold out già raggiunto e dunque la fase della vendita è stata eliminata.

Moltissimi tifosi restano dunque senza biglietto, fatto facilmente prevedibile e difficilmente evitabile considerando il contesto pandemico e l’enorme attesa per la partita.