Inter, il CT dell'Italia Mancini analizza l'approdo di Conte

Direttamente dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, Roberto Mancini - in occasione della conferenza stampa - dice la sua sull'approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

Queste le sue dichiarazioni: "Potrebbe esserci anche all'estero un astio come quello di Inter e Juventus. e tutto quello che sta accadendo. La professione ti può portare ovunque, al di là del tifo. Se ha deciso questo ci avrà pensato bene. Non c'è un bel clima, è sport e i tifosi vanno allo stadio per divertirsi: dovrebbe essere così e probabilmente non lo è".