Inter, il CT del Cile commenta l'approdo in nerazzurro di Sanchez

Direttamente dal ritiro della Nazionale cilena, il commissario tecnico sudamericano Reinaldo Rueda, intervenuto ai microfoni di "ESPN", ha commentato positivamente l'approdo all'Inter di Alexis Sanchez, attaccante cileno proveniente dal Manchester United e domenica già in panchina nella sfida contro il Cagliari.

Queste le sue parole: "Per lui è una grande opportunità per tornare al suo livello, per essere felice e per giocare".