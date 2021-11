Inter, il ct del Cile chiaro su Sanchez e Vidal: messaggio a Inzaghi

Inter, Alexis Sanchez ed Arturo Vidal sono attualmente in ritiro con la nazionale cilena per preparare i prossimi importanti match contro Paraguay ed Ecuador valevoli per le qualificazioni ai mondiali e l'allenatore del Cile ha mandato un chiaro messaggio ai nerazzurri.

Il commissario tecnico Martin Lasarte è intervenuto come di consueto in conferenza stampa, parlando anche del momento dei due nerazzurri. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “C'è stato un momento in cui Alexis non giocava mai, anche perché aveva qualche problema fisico. Adesso un pochino sta giocando. Dal mio punto di vista lo vedo molto bene e concentrato. Se Vidal sta bene? È la domanda che ci poniamo ogni volta, ma ha giocato di più anche se noi vorremmo che avesse più minuti come del resto lo stesso Sanchez".

Chiaro messaggio a Simone Inzaghi, colpevole di lasciarli troppo spesso in panchina. Alexis Sanchez, in particolare, sta trovando pochissimo spazio in questa stagione e ,stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe lasciare l’Inter già nella sessione invernale di mercato. Il quotidiano cileno La Tercera parla di un interesse di Barcellona ed Atletico Madrid, ma attenzione anche al Marsiglia dell’ex ct del Cile Sampaoli (qui potete leggere l’articolo integrale). Arturo Vidal, invece, si sta pian piano ritagliando spazio nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il suo futuro dovrebbe essere ancora all’Inter, almeno fino al termine di questa stagione. Il centrocampista ha un contratto fino al giugno del 2022 con opzione di rinnovo per un altro anno.