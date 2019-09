Inter, il CT del Belgio spiega il mancato impiego di Lukaku

Parlando ai media locali, il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, spiega il mancato impiego di Romelu Lukaku contro il San Marino. L'attaccante nerazzurro è infatti rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Ecco le dichiarazioni di Martinez: "Lukaku non ha alcun problema fiisico, ma ha avuto un’estate difficile non volevo che giocasse due partite in quattro giorni. Con tutti questi viaggi non era la meglio. Giocherà sicuramente contro la Scozia".