Inter, il confronto tre le difficoltà dei calendari delle 3 pretendenti al titolo

Inter, la corsa al titolo al momento riguarda, oltre i nerazzurri, la Juventus e il Milan, anche se in questa fase è difficile stabilire quale siano le effettive distanze. Un quadro più preciso ci sarà dopo il 7 aprile, quando tutte le squadre avranno disputato lo stesso numero di gare. Quello che è certo è che ci si trova nella fase finale del campionato, essendo rimaste 13 gare. Valutare il livello di difficoltà del calendario nerazzurro non è semplice.

Ora ci sarà il trittico Bologna, Sassuolo, Cagliari. Poi ci sarà il Napoli, che potrebbe essere il match più complicato. Questo perché dopo ci saranno Spezia, Verona, Crotone, Sampdoria. Dopo la squadra di Ranieri Conte dovrà vedersela con Roma, Juventus e Udinese. Ma da qui nasce la difficoltà nel capire quanto siano complicati questi ultimi tre match.Se l'Inter le vincesse tutte, e Milan e Juventus facessero altrettanto, prima della gara dell'Olimpico i nerazzurri sarebbero già campioni, rendendo le tre gare finali sostanzialmente inutili.

Per quanto riguarda i rossoneri invece le prossime partite si giocheranno con Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo. Due squadre su 4 invischiate nella lotta per la salvezza. Poi ci sarà la Lazio, a caccia di punti Champions, poi il Benevento. A quel punto ci sarà la possibile svolta per le 3 pretendenti, in quanto il 9 maggio andrà in scena Juventus Milan. Li è presumibile che una delle due abbandoni la corsa per lo scudetto, lasciando alla vincente il compito di rincorrere l'Inter. Un pareggio, a secondo del distacco cui si arriverà in quella giornata, potrebbe addirittura complicare la vita di entrambe. Poi Pioli dovrà fare i conti con Torino, Cagliari e Atalanta all'ultima giornata.

Per quanto riguarda la Juventus il calendario dice derby di Torino il 3 aprile, recupero con il Napoli il 7 e Genoa 3 giorni dopo. Poi Atalanta, Parma, Cagliari e Udinese prima del sopra citato 9 maggio. Nelle ultime 3 ci saranno invece Sassuolo, Inter e Bologna.

Inter e Milan avranno quindi 3 big match, la Juventus 4. Il Milan se la vedrà con l'Atalanta all'ultima, quando i giochi potrebbero essere fatti. L'Inter avrà due scontri diretti nelle ultime tre, e come detto la speranza è che siano ormai inutili, anche se è la previsione più rosea. La Juventus giocherà con Napoli e Atalanta in piena corsa Champions, poi avrà il Milan per capire chi dovrà inseguire ,e poi appunto il big match con i nerazzurri. Queste gare potrebbero rappresentare la chiave più importante, ma in questo momento a fare la differenza potrebbero essere le partite con le squadre che si dovranno salvare. In questa ottica i match più rischiosi sembra averli il Milan.