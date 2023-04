Inter, il comunicato dopo la partita di ieri: che parole su Lukaku!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2023

Inter, la Curva Nord ha diramato un comunicato dopo la partita di ieri. Lo spettacolo andato in scena allo stadio Arechi ieri pomeriggio, è stato di quelli non proprio piacevolissimi per la squadra nerazzurra. Una partita dominata e con tante occasioni – alcune delle quali clamorose – e terminata con un pareggio beffardo dopo un cross sbagliato da Candreva ed una papera di Onana.

Il giorno dopo, la Curva Nord, ha voluto farsi sentire attraverso i proprio social. Proprio ieri, infatti, c’è stato un episodio che ha fatto molto piacere al tifo organizzato nerazzurro. Lukaku, infatti, come riportato stamane, si è scusato per la prestazione e per i gol sbagliati. La Curva ci ha tenuto a diramare un comunicato e a dire quelle che saranno le prossime mosse vista la situazione.

Ecco le parole diramate attraverso il profilo Instagram: “La Curva Nord ha apprezzato le scuse di Lukaku. La prestazione del calciatore è stata positiva, ha peccato di precisione, ma ha buttato il cuore in campo e questo è quello che conta! A fine partita è venuto a scusarsi, ha chiesto fiducia e noi, nonostante siamo molto arrabbiati, abbiamo deciso di aspettare a intervenire. La partita di Lisbona è alle porte e la Curva Nord vuole fare quello che sa fare meglio: tifare l’Inter con amore incondizionato. Non è questo il tempo del giudizio, questo è tempo di passione. Invitiamo tutti a sostenere la squadra martedì a Lisbona!”.