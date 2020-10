Inter, il club saluta e ringrazia i giocatori che hanno lasciato Milano

E' stata una sessione di mercato caratterizzata soprattutto dagli esuberi quella appena trascorsa per l'Inter. A Milano sono arrivati svariati giocatori, ma quelli a lasciare il capoluogo lombardo sono stati nettamente di più.

Prestiti non rinnovati, cessioni a titolo definitivo e risoluzioni consensuali dei contratti. Sono state queste le principali formule che hanno portato agli addii dei vari Tommaso Berni, Diego Godìn, Cristiano Biraghi, Kwadwo Asamoah, Victor Moses, Borja Valero e Antonio Candreva.

Separazioni necessarie per far abbassare leggermente il monte ingaggi e virare sugli obiettivi che di comune accordo società e allenatore hanno tracciato per il club nerazzurro. Anche la redazione di Inter Dipendenza ci tiene a ringraziare i calciatori sopracitati per l'impegno dimostrato con la casacca nerazzurra sulle spalle.

| GRAZIE



Grazie per aver fatto parte del nostro gruppo



In bocca al lupo ragazzi pic.twitter.com/xPmu23w0HX — Inter (@Inter) October 6, 2020