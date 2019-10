Inter, il club fa il punto sulle condizioni di D'Ambrosio: la nota

Danilo D'Ambrosio verrà sottoposto ad altri esami per valutare la sua condizione in seguito all'infortunio rimediato in Nazionale. Ecco quanto si legge su Inter.it:



" Esami radiografici per Danilo D'Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro.

Le condizioni di D'Ambrosio saranno valutate la prossima settimana".