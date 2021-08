Inter, il Chelsea sta preparando la nuova offerta per Lukaku

INTER - Il Chelsea, dopo aver ricevuto risposta negativa dalla società nerazzurra alla prima offerta, sta studiando una nuova proposta da formalizzare per assicurarsi le prestazioni di Romelu Lukaku.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, i Blues entro questa settimana faranno un altro tentativo per comprare a titolo definitivo il cartellino del calciatore belga. Non risultano, invece, delle offerte per l'attaccante norvegese Erling Braut Haaland.