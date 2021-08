Inter, il centrocampista non ha convinto Inzaghi: un club già lo attende

INTER- Lucien Agoumè potrebbe lasciare la Pinetina durante questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il francese sarebbe nel mirino del Saint Etienne, club che milita in Ligue1.

L'ex Spezia potrebbe approdare alla corte del tecnico Claude Puel già in settimana. Il calciatore dovrebbe prima rinnovare il contratto con il club nerazzurro per poi trasferirsi in prestito. Il ragazzo avrà dunque modo di giocare con frequenza per maturare calcisticamente dopo l'esperienza in Liguria. Inzaghi lo avrebbe voluto come vice Brozovic, ma le prestazioni hanno confermato che non è ancora pronto per il salto in una big.