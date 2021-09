Inter, il caso Sensi. Gioca o no con la Samp? Inzaghi ha già scelto

Inter, Stefano Sensi è stato tra i calciatori più chiacchierati degli ultimi giorni. Tra misteri legati alle sue condizioni fisiche, scelte in Nazionale e polemiche, il calciatore nerazzurro non si è fatto mancare nulla (la ricostruzione di quanto successo, clicca qui). C'è, però, la fiducia di Inzaghi, che resta intatta. La Gazzetta dello Sport analizza oggi il caso: "Inzaghi, quantomeno, ci crede: contro la Sampdoria, molto probabilmente, toccherà ancora a lui. L’ex Sassuolo è lanciato per una maglia da titolare alle spalle di Dzeko, il perno stabile attorno a cui ruoteranno i 168 centimetri del talento di Urbino. Contro l’altra genovese, il Genoa, Sensi aveva giocato titolare alla prima giornata. Stesso attacco che si rivedrà contro la Samp: Lautaro e Correa torneranno al pelo dall’Argentina e in vista c’è un tour de force impegnativo, con l’inizio della Champions".

Insomma, Sensi ci sarà. Almeno con l'Inter. Il quotidiano ricostruisce: "Due anni partiti con la fiducia di Antonio Conte, che alle prime uscite da allenatore nerazzurro faceva grande affidamento sul ragazzo arrivato in punta di piedi dal Sassuolo. Esordio con gol contro il Lecce, poi rete decisiva di testa alla terza giornata contro l’Udinese e centro proprio contro la Samp alla sesta . Ascesa costante, tifosi sognanti. Al settimo turno contro la Juventus, però, l’infortunio poco dopo la mezz’ora: l’inizio del calvario".

Come cambia l'Inter con Sensi alle spalle di Dzeko... "Con il bosniaco, il lavoro del fantasista è di letture e molto istintivo. Un movimento orbitale attorno al perno, con libertà di andare a occupare la posizione più congeniale alla manovra. Quando Brozovic si abbassa sulla linea dei difensori, uno dei due viene incontro per colmare il vuoto in mezzo: spesso contro il Genoa è toccato a Dzeko, ma Sensi può farlo tranquillamente. Le potenzialità della coppia, considerando il calcio predicato da Inzaghi, ci sono tutte".