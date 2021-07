Inter, il Cagliari apre al prestito di Nandez e fissa il prezzo. Nainggolan...

Arrivano importanti aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra Inter e Cagliari per il trasferimento di Naithan Nandez in nerazzurro. L’uruguaiano sarebbe l’obiettivo principale di Simone Inzaghi per rimpiazzare Achraf Hakimi e la società nerazzurra sarebbe pronto ad accontentarlo. Il giocatore, intanto, avrebbe già accettato la proposta nerazzurra e sarebbe in attesa dell’accordo definitivo tra i club.

Un accordo che potrebbe arrivare molto presto. Come riportato da la Rosea, dopo il summit tra le due squadre della giornata di ieri, il club di Tommaso Giulini avrebbe aperto alla cessione in prestito oneroso e avrebbe fissato il prezzo a 5 milioni di euro.

Cifra considerata ancora troppi alta dall’Inter che, però, ha accolto con piacere l’altra faccia della medaglia: si nota un’evidente apertura della controparte nella formula di pagamento con riscatto nel 2022. Poi su quella cifra si tratterà con la giusta calma e con la fiducia nata dai passi avanti sulla telenovela Nainggolan, sempre più vicino al suo terzo ritorno in terra Sarda.

Il belga sembrava destinato a rescindere con i nerazzurri ma stando agli ultimi aggiornamenti potrebbe essere girato nuovamente in prestito al Cagliari, nonostante l’imminente scadenza di contratto nel 2022, in modo da agevolare i sardi e contribuire nuovamente al pagamento dell’ingaggio del Ninja. Una mossa che potrebbe spingere ulteriormente Nandez all’Inter.