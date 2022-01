Inter, il brutto stop per Vidal che rende felice mister Inzaghi

Inter Vidal - Arturo Vidal stavolta ha messo d'accordo tutti i tifosi, almeno quelli dell'Inter, un po' meno quelli della nazionale cilena.

Dopo il brutto fallo che gli è costato l'espulsione in occasione dell'ultimo incontro della Roja contro l'Equador, il centrocampista è stato squalificato per tre giornate e salterà dunque i prossimi impegni in vista delle qualificazioni al mondiale del Qatar contro Argentina, Bolivia e Brasile. Vidal tornerà agli ordini del CT Lasarte solo nell'ultima giornate che vedrà il Cile opposto l'Uruguay.

Ovviamente resta da vedere se la Federazione Cile proporrà ricorso contro la pesante sanzione chiedendo la riduzione di almeno una giornata di squalifica per poter schierare Vidal nel match con il Brasile.

Notizia che non renderà infelice mister Inzaghi visto che il cileno potrà evitare un lungo viaggio transoceanico a cavallo tra la fine del mese di gennaio e l'inizio di febbraio, ovvero il periodo più caldo del girone di ritorno che vedrà l'Inter impegnata in una lunga serie di scontri diretti con le inseguitrici più pericolose in campionato prima di riaprire il capitolo Champions League