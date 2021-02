Inter, il bomber rivela “avevo già firmato per i nerazzurri”

Nella storia nerazzurra sono tanti i giocatori che hanno sfiorato la maglia nerazzurra, acquisti clamorosi saltati per un equivoco, per l’inserimento della concorrenza all’ultimo secondo o per altri eventi. Platini, Tardelli e Falcao restano gli esempi più famosi. Oggi un altro si aggiunge a questa lunga lista, Abel Balbo ha raccontato a Sky Sport la storia del suo mancato arrivo a Milano.

L’argentino aveva fatto faville nell’Udinese, l’Inter di Pellegrini gli aveva messo gli occhi addosso da tempo. Balbo racconta di essere andato a cena a casa di Ernesto Pellegrini, Presidente nerazzurro dell’epoca. Tutti d’accordo, DS compreso, a fine serata il bomber firmò quello che sarebbe stato il suo impegno formale con l’Inter. A quel punto intervenne la moglie di Pellegrini, esperta di firme e nella sigla di Balbo notò qualcosa che non andava. “Non ho passato l’esame” ci scherza su a distanza di tanti anni Balbo.

Fu così che al suo posto arrivò Darko Pancev, la cui firma evidentemente aveva tutti i crismi della perfezione ma il cui rendimento, con un eufemesimo, non lasciò tracce indimenticabili nella storia del club.

Balbo passò così alla Roma dove rimase 5 anni segnando gol a grappoli.