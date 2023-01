Inter, il Barcellona propone uno scambio tra centrocampisti. Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 15/01/2023

Inter, come noto la situazione economico finanziario del club nerazzurro impedisce che possano essere fatti investimenti senza realizzare prima cessioni. Proprio per questa ragione nel mese di gennaio non sono state intavolate trattative per rinforzare la rosa. Tuttavia ieri sera si è aperto uno spiraglio, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Secondo il noto esperto di mercato infatti il Barcellona si sarebbe fatto avanti, proponendo uno scambio ai nerazzurri. La notizia è circolata in Spagna, e il giornalista citato ha spiegato che qualcosa effettivamente c’è. I blaugrana avrebbero chiesto Marcelo Brozovic. Per arrivare al croato gli spagnoli avrebbero messo sul piatto il cartellino di Frank Kessié.

Inter, scambio Brozovic-Kessie: ecco come stanno le cose

Le parti si starebbero parlando su questa ipotesi di scambio. I discorsi però non sarebbero ancora decollati al punto di poter parlare di trattativa. Come noto i nerazzurri sono interessati a Frank Kessié, visto che avevano tentato di ingaggiarlo a parametro zero. Il centrocampista alla fine di firmare proprio con il Barcellona. Tuttavia l’esperienza alla corte di Xavi non è propriamente felice, visto che l’ex Milan non sta trovando lo spazio sperato.

Sul fronte Brozovic va invece registrato il fatto che il croato è ormai assente da diverso tempo. Nella prima parte di stagione c’è stato un infortunio. Poi la ripresa che ha consentito al regista di partecipare al Mondiale, ma proprio al termine di questa competizione è arrivato un altro problema fisico, che lo ha tenuto ancora lontano dal campo. Questa assenza ha permesso a Calhanoglu di esplodere nel ruolo di regista davanti alla difesa. E nelle ultime gare si sta mettendo in mostra anche Asslani. Chissà quindi che questi aspetti non portino la società a scegliere di privarsi di Brozovic.